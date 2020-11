Boccia: andare a Messa la notte di Natale 2 ore prima non sarebbe un'eresia

Pubblicato il 26 novembre 2020 | 21:53

«Seguire la messa, e lo dico da cattolico, due ore prima o far nascere Gesù bambino due ore prima non è eresia. Eresia è non accorgersi dei malati, delle difficoltà dei medici, della gente che soffre». È quanto ha detto il ministro Boccia alla videoconferenza con gli Enti locali. «Questa è eresia non facciamo i sepolcri imbiancati - ha dichiarato l'esponente Pd all'ANSA -. Papa Francesco ha dato un esempio bellissimo a tutti nella scorsa Pasqua, a partire dalla Via Crucis. Il Natale non si fa con il cronometro ma è un atto di fede». Usa l'ironia per far capire che il governo non intende deflettere dalla linea della massima prudenza durante le festività. E il premier Conte lo dice chiaramente: «Altri sacrifici? E' necessario, non possiamo abbassare la guardia, gli italiani sono consapevoli che sarà un Natale diverso o ci esponiamo a una terza ondata a gennaio, con il rischio di un alto numero di decessi». Concetto ribadito da Agostino Miozzo, coordinatore del Cts: «passare un Natale ordinario con il cenone è piuttosto azzardato».

