Heineken è pronta a tagliare in Italia. L'azienda olandese produttrice di birra ha calcolato 93 esuberi nel nostro Paese, di cui la metà a Milano, nel quartier generale di Sesto San Giovanni, l'Edison Park Center, dove rischiano di perdere il posto 46 lavoratori.



Una riorganizzazione con l'obiettivo di ridurre i costi, congelata momentaneamente solo dall'impossibilità di fare licenziamenti, bloccati dal governo in era di coronavirus.



Il gruppo vuole comunque mettere in atto un'«azione di terziarizzazione su tutti e quattro gli stabilimenti della penisola» e diverse funzioni potrebbero essere affidate a società esterne.



Come riportato da Il Giorno, Gennaro De Falco, segretario della Fai Cisl di Milano, ha attaccato la decisione del colosso della birra: «Una scelta inaccettabile che le organizzazioni sindacali non potranno mai condividere, a maggior ragione in un momento difficile come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia».



Heineken è presente nel Milanese da tanti anni «e improvvisamente cambia approccio nei confronti dei lavoratori: evidentemente la logica dei numeri e dei profitti ha più peso rispetto ai valori di attenzione alle persone».



Nel mirino sono finiti sia gli addetti alla produzione sia quelli della rete esterna, oltre al personale di sede. I sindacati Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno dichiarato lo stato di agitazione e avviato le assemblee in tutti le sedi.



De Falco ha detto che «c’è grande preoccupazione e amarezza fra i lavoratori, la situazione non è chiara. L’unico elemento certo è che il compito delle rappresentanze sindacali è quello di stipulare un accordo che individui soluzioni non traumatiche, a tutela delle persone e delle loro famiglie». Primo incontro con l’azienda il 3 dicembre, in attesa di capire se si potrà intavolare una trattativa.

