Pubblicato il 26 novembre 2020 | 16:05

È un Natale in cuidesidera essere particolarmente vicina agli italiani con un Concorso ricco di premi, nell’iconico ““ e nel piacevole Store online. Tante opportunità con cui il brand veronese comunica e incontra gli italiani. Per sostenere il nuovo ConcorsoMelegatti ha pianificato fino al 24 dicembre oltre 1000 passaggi televisivi e radiofonici nei principali canali nazionali.Con uno spot divertente e ironico, declinato in quattro soggetti per la tv,invita i consumatori a partecipare al Concorso, valido solo per gli acquisti nei supermercati, che mette in palio premi che rappresentano le eccellenze della produzione industriale italiana. Per partecipare serve lo scontrino e collegandosi al sito www.melegatti.it seguire le semplici indicazioni. Alla campagna televisiva si affiancano le campagne sui social e nei canali digital oltre alla costante comunicazione alla stampa."Per noi il Concorso “” è un modo di manifestare gratitudine agli italiani che sono sempre stati accanto alla Melegatti. É bene che questo affetto sia ricambiato non solo con la bontà e la qualità dei dolci ma anche con premi che rappresentino il meglio della tradizione italiana. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di ritrovare la centralità del, recuperando riti e tradizioni che appartengono a tutti gli italiani” dichiara, responsabile marketing dellaFino al 24 dicembre è aperto ilall’interno del proprio stabilimento, a San Giovanni Lupatoto, alle porte di Verona. Qui tradizionalmente gli italiani trovano tutti i giorni, tranne la domenica, l’intera gamma dei prodotti natalizi incluso le confezioni speciali.É sempre aperto lo Shop online su melegatti.it in cui gli italiani possono selezionare le proprie preferenze tra dolci tradizionali e novità natalizie e riceverle direttamente a casa. Una piacevole opportunità che sta riscuotendo sempre maggiore successo.