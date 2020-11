Pubblicato il 27 novembre 2020 | 10:56

è un’organizzazione di volontariato che accoglie i malati e i loro familiari in difficoltà quando devono soggiornare lontano da casa, anche per lunghi periodi, per ricevere cure ospedaliere.Per contribuire a sostenere le sue attività di accoglienzapropone 2 panettoni, 1 pandoro, una confezione di Tè e un infuso, oppure la possibilità di offrire un regalo speciale a una famiglia ospite di: Regala la Notte di Natale o un dolce risveglio con la Colazione di Natale, a chi non potrà tornare a casa durante le feste.Tutte le proposte sul sito: https://donisolidali.casamica.it/ Fondazioneè un’organizzazione attiva negli ospedali che ha come missione sconfiggere la paura e la tristezza dei bambini ricoverati in ospedale e per regalare loro un sorriso.I prodotti che la fondazione ha creato per raccogliere fondi e finanziare le sue attività sono: un panettone, dei cioccolatini, una tisana del Natale, una candela e dei segnaposto a forma di piccolo gnomo. Le proposte sono sul sito: natale.dottorsorriso.it è una fondazione no profit di volontariato di ispirazione cristiana che opera inper offrire assistenza sanitaria alle comunità dei villaggi più remoti di quelle zone.Il prodotto del Natale che propone per finanziare le sue attività è unintatto, prodotto da un’azienda agricola pugliese, dal sapore bilanciato con una lieve nota piccante. Acquistabile dal sito: https://apurimac.it/olio-buono-apurimac/