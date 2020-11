Conte punta sull'agricoltura sostenibile:

«Sarà un pilastro del Recovery plan»

Pubblicato il 27 novembre 2020 | 13:06

«Il comparto agroalimentare costituisce una eccellenza italiana, è uno dei comparti più dinamici del Paese in termini di produttività del lavoro e rispetto agli obiettivi di sostenibilità». Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio inviato in occasione dell'Assemblea nazionale di Cia-Agricoltori Italiani.



«L'agricoltura sostenibile sarà uno dei pilastri del Recovery plan italiano su cui il governo è al lavoro, in particolare per quanto riguarda efficientamento energetico e nuovo piano di logistica e innovazione agroalimentare, che contribuiranno a rendere l'agricoltura un settore digitale e ancor più sostenibile"», sottolinea. «Saranno fondamentali i vostri contributi».

