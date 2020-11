Hotel di lusso oltre la pandemia:

nel 2021 a Ginevra apre The Woodward

Pubblicato il 28 novembre 2020 | 14:42

Lo sviluppo dell’hotellerie di lusso non si ferma per il coronavirus. Come riporta il Sole 24 Ore, nella primavera del 2021 The Oetker Collection, nota per il suo leggendario Hôtel du Cap-Eden-Roc ad Antibes, avrà un nuovo membro. Si tratta di The Woodward, l’ultimo hotel di super lusso nato nel cuore di Ginevra di proprietà di Bastion Holdings (gruppo che possiede 15 tra ristoranti di lusso nel mondo) appena restaurato e rinnovato.Secondo i meglio informati, il valore della proprietà raggiunge i 60 milioni di franchi svizzeri.

L’hotel si trova direttamente sulle rive del Lago di Ginevra, offrendo una vista panoramica sul Monte Bianco e nell’edificio dove originariamente venne costruito l’hotel Gran Hotel Belleuve nel 1901 dall’architetto francese François Durel, in stile post-Haussmann. Oggi la struttura è stata completamente trasformata e reinventata dall'architetto di fama mondiale Pierre-Yves Rochon. Oltre alla facciata storica del Woodward, gli ospiti troveranno interni classici e contemporanei, con spettacolari viste sul lago e sulle montagne. Ognuna delle 26 suite è stata accuratamente curata per possedere il proprio carattere distinto. Tra le altre c’è la Royal Suite, raggiungibile con ascensore privato, è stata progettata per assomigliare a un elegante appartamento parigino. Non mancheranno esperienze culinarie di livello mondiale presso L'Atelier de Joël Robuchon e Le Jardinier, sotto la regia di Olivier Jean, stella Michelin. In linea con l'impegno di Oetker Collection per il benessere, ci sarà un centro benessere di 1.200 metri quadrati che comprenderà l’Istituto benessere di Maison Guerlain e una piscina coperta di 21 metri, la più lunga di Ginevra con palestra all'avanguardia.

The Oetker Collection è un eccezionale portafoglio di Hotels, proprietà immobiliari e ville molto esclusivi e di lusso in Europa, Regno Unito, Brasile e Caraibi che porta avanti una raffinata eredità nell'ospitalità nata nel 1872, la missione della Collezione è quella di preservare ed estendere i suoi standard ineguagliabili attraverso l'acquisizione e la gestione di proprietà uniche nel loro genere.

L’attuale portafoglio comprende Le Bristol Paris, Brenners Park-Hotel & Spa a Baden-Baden, il leggendario Hôtel du Cap-Eden-Roc ad Antibes, Château Saint-Martin & Spa a Vence, The Lanesborough London, L'Apogée Courchevel, Eden Rock-St Barths, Jumby Bay Island ad Antigua, Palácio Tangará a San Paolo e oltre 150 ville e proprietà private in tutto il mondo.

