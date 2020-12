Pubblicato il 01 dicembre 2020 | 16:10

Si è conclusa il 6 novembre, nella capitale belga, la nona edizione del concorso internazionale. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, le adesioni sono state alte come gli anni precedenti: 1546 iscrizioni da 36 paesi.ha confermato la sua posizione di tutto rispetto nel panorama delle birre craft, raggiungendo il terzo gradino del podio per numero di medaglie (30), seconda solo a due colossi della tradizione brassicola come Belgio (79) e Stati Uniti (31).ha contribuito al medagliere, guadagnando un oro e un argento, un traguardo importante che gratifica nonostante le difficoltà di questo anno anomalo.“Abbiamo voluto scommettere sull’innovazione e la ricerca, anche in un periodo drammatico come quello che stiamo vivendo ora. Per fortuna i nostri sforzi sono stati ripagati, con questi importanti riconoscimenti e con la fiducia dei nostri clienti.” Afferma, mastro birraio e proprietario diDelle onoreficenze guadagnate, la maggiore è andata alla: la nuovache si è aggiudicata l’oro nella categoria stout/porter.Mentre un argento d’eccezione spetta alladi tutto rispetto per la sua particolarità: questa novità di Granda è infatti una birra glutenfree.L’attenzione alle nuove tendenze e particolarità del mercato, hanno premiato il dinamismo del birrificio di Lagnasco, che come ci assicura, continuerà la propria linea di ricerca e sperimentazione per un 2021 “in fermento”.