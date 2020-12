Pubblicato il 01 dicembre 2020 | 21:09

202 milioni di dosi di vaccino anti Coronavirus entro il primo trimestre del 2021. Con la solita confusione in Italia si tende a dare i numeri…. Partendo dal presupposto che non si sa di quante dosi ci sia bisogno, fra richiami ed altro, dopo essere stati per mesi persino senza mascherine, per non parlare di tamponi, il governo Italia vuole fare il vuole fare il primo della classe ed annuncia un piano vaccini in dirittura di arrivo. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, si spera che sia stato frainteso, lo avrebbe detto ai Capigruppo della maggioranza nella riunione a Palazzo Chigi, presente il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Numeri così alti di dosi di vaccino richiederebbero almeno una spiegazione perché, francamente, o il Ministro si riferiva alle prime dose che arriveranno in Europa, oppure fino a ieri ci hanno raccontato solo bugie. Se fossero davvero 200 milioni di dosi per l’Italia dovremmo chiederci cosa ne potremo fare a fronte di 60 milioni di italiani, di cui, se va bene, solo la metà si vaccinerà…





Roberto Speranza



«Siamo il primo Paese europeo che spiega, per primo al Parlamento che a chiunque altro, il piano vaccinale», avrebbe rivendicato il Ministro. La distribuzione del vaccino, hanno reso noto fonti di maggioranza, sarà interamente statale: la gestione sarà centralizzata e il vaccino sarà distribuito secondo decisioni mediche e scientifiche.

Il Governo non intenderebbe imporre alcun obbligo di vaccinazione, procedendo invece su base volontaria. Il piano di vaccinazione sarà trimestrale, strutturato di tre mesi in tre mesi, per seguire l'evoluzione della pandemia e quella delle somministrazioni delle dosi, durerà fino al 2022. In attesa dell'autorizzazione alla distribuzione del vaccino Pfizer-BioNtech (arriverà fra il 23 e 26 gennaio e le dosi andranno in 300 ospedali) e successivamente di quello di Moderna e di un'altra casa farmaceutica, si dovrebbe partire il 29 gennaio con la campagna per la vaccinazione elaborata dal ministero della Salute.

I primi ad essere vaccinati dovrebbero essere medici e infermieri. Poi toccherà agli ospiti e agli operatori delle Rsa, e ancora agli 80enni e alla popolazione compresa nella fascia d'età 60-70 anni. A seguire, dovrebbero esserci i lavoratori cosiddetti essenziali, compresi quelli della scuola: insegnanti, presidi, amministrativi, personale ausiliario. Ci sarà comunque il coinvolgimento dell’esercito per la distribuzione, che avverrà utilizzando grandi spazi pubblichi, palestre, spazi aperti e fiere.