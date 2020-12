Cortina, via allo sci di fondo

Apre il Nordic Center di Fiames

Pubblicato il 10 dicembre 2020 | 17:31

Complici le abbondanti nevicate, apre la stagione dello sci di fondo a Cortina. Sabato 12 dicembre scuola e piste aperte al Nordic Center di Fiames.



L’inizio della stagione invernale a Cortina vede quindi in primo piano lo sci di fondo, una disciplina che permette di vivere la montagna a stretto contatto con la natura. Sono molti gli itinerari dedicati: circa 70 km di piste, attualmente in parte agibili, che attraversano il meraviglioso Parco Naturale Dolomiti d’Ampezzo.



L’ampia offerta ampezzana è in grado di soddisfare gli sportivi di ogni livello tecnico grazie alla varietà dei percorsi. Il Nordic Center Fiames è il punto di partenza del percorso Cortina-Dobbiaco e dei 7 km di anelli del Parco Naturale Dolomiti d’Ampezzo, di cui due dotati di illuminazione notturna. I fondisti esperti possono inoltre cimentarsi sulla pista, molto tecnica e impegnativa, del Passo Tre Croci.



La lunga tradizione dello sci di fondo a Cortina si conferma inoltre, anche per questa stagione, con la storica Granfondo Dobbiaco-Cortina sul tracciato della lunga via delle Dolomiti, il percorso dell'ex linea ferroviaria che collegava le due località. La 44° edizione si terrà il 23 e 24 gennaio (42 km in tecnica classica sabato, 32 km in tecnica libera domenica).



Sono aperti i campi scuola, l’anello da 1 km, 2 km, 3 km, 5 km, il sottopassaggio e la Pista Aereoporto. Non sono aperti i tratti della Ferrovia Fiames-Ospitale, Pian da ra Spines, Pian de Loa-Podestagno-Ferrovia. Sono inoltre aperti la scuola, il noleggio e il punto ristoro.

