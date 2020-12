Pesca nel Mediterraneo occidentale:

le giornate si riducono del 7,5%

Pubblicato il 17 dicembre 2020 | 12:59

La riduzione delle giornate di pesca per il Mediterraneo occidentale nel 2021 sarà del 7,5%, "oltre il 10% deciso nel 2020". Lo ha dichiarato il commissario Ue alla pesca Virginijus Sinkevicius sintetizzando la decisione presa dai ministri riuniti a Bruxelles dopo una maratona negoziale di 24 ore, particolarmente difficile perché si discutevano anche le quote per il Nord Atlantico e il Mare del Nord, legate alle trattative sulla Brexit.



I ministri hanno deciso di rinnovare il 25% delle quote 2020 per gli stock condivisi con il Regno Unito, con l'impegno a tornare sulla questione una volta che siano state definite le nuove relazioni tra Bruxelles e Londra. Per quanto riguarda il Mediterraneo, il compromesso finale, che riguarda principalmente i pescherecci da traino, è per una riduzione dello sforzo del 7,5% "che si aggiunge a quella del 10% decisa per il 2020", ha detto Sinkevicius.



La Commissione proponeva il 15% in più, mentre Italia, Spagna e Francia chiedevano di mantenere il 10%. "Quello sul Mediterraneo e Mar Nero è stato uno dei compromessi più difficili da raggiungere", ha detto la presidente di turno del Consiglio Agricoltura Julia Kloeckner. "C'è rammarico che i ministri non siano stati pronti ad accordarsi su un target più ambizioso - ha sottolineato Sinkevicius - allineandosi ai pareri scientifici sul sovrasfruttamento degli stock ittici. Ma con l'accordo di stanotte rimaniamo in linea con l'obiettivo per le rese massime sostenibili del 2025".

