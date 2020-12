Data di scadenza?

Arriva la guida per i produttori

Pubblicato il 02 dicembre 2020 | 12:35

Uno strumento per aiutare gli operatori del settore alimentare a decidere quando applicare sui loro prodotti la dicitura "da consumarsi entro il" oppure "da consumarsi preferibilmente entro il". L’ha creato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa).



Gli esperti dell'Efsa hanno costruito un diagramma con diverse domande per consentire agli operatori di orientarsi meglio e analizzato i fattori che devono essere presi in considerazione dall'industria alimentare per stabilire il termine di conservabilità.



La Commissione europea stima che fino al 10% degli 88 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari prodotti ogni anno nell'Ue sia connesso all'etichettatura riportante la data di scadenza sui prodotti alimentari. L'Esecutivo comunitario dovrebbe presentare una proposta legislativa sul tema entro fine 2022.

© Riproduzione riservata

HOME > NOTIZIE IN TEMPO REALE > Data di scadenza? Arriva la guida per i produttori - Italia a Tavola

LE ALTRE NOTIZIE IN TEMPO REALE

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” Alberto Lupini

AGRICOLTURACIBO etichetta scadenza alimenti produttori Efsa