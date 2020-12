Prugne della California presenta il Panettone Incanto

Pubblicato il 03 dicembre 2020 | 12:47

Con l’avvicinarsi della festa più magica dell’anno, si sente già nell’aria il profumo del dolce più amato delle feste: il panettone. Tra i doni più apprezzati, il panettone artigianale è un’idea regalo che non scontenta mai nessuno, specialmente se realizzato con ingredienti di alta qualità e abbinamenti innovativi.Il “” con cuore morbido die cioccolato, l’ultima creazione del maître chocolatier, è il regalo perfetto per rendere un po’ più dolce questo Natale 2020. Una ricetta tradizionale rivisitata con creatività, abbinando agli ingredienti classici del panettone le scorze fresche di agrumi, vaniglia e Prugne della California.Una golosa e raffinata glassa di cioccolato fondente pasta di nocciola, pezzetti die golose nocciole caramellate ricopre elegantemente il “”.Mentre il cuore morbido cede facilmente al taglio, sprigionando un sentore di miele che si abbina al gusto dolce delle nocciole caramellate e delle, contrasta piacevolmente con le note lievemente acidule delle scorze fresche di limone e arancia. Una combinazione di sapori sorprendente che conquista già dal primo assaggio!“Con ilho voluto realizzare una rivisitazione del classico panettone di Natale, grazie alla freschezza degli aromi, il gusto naturalmente dolce dellee la golosità del cioccolato in una glassatura raffinata e di impatto visivo. Oltre ad essere un elemento decorativo sulla glassatura, lerendono l’impasto del panettone più morbido e gustoso, amalgamandosi perfettamente all’interno del panettone stesso”, affermamaître chocolatier, titolare della storica pasticceria-cioccolateria “Chocolat” di La Thuile, in Valle d’Aosta.Grazie al gusto distintivo e alla caratteristica consistenza morbida, lerivelano ancora una volta la loro versatilità e dimostrano di essere perfette anche in abbinamento a un dolce classico come il panettone.Il “” con cuore morbido di Prugne della California e cioccolato realizzato dasarà disponibile per il Natale 2020 presso la pasticceria-cioccolateria “” die può essere ordinato telefonicamente al numero, al prezzo diper 500g.: farina, Prugne della California a pezzetti, Cioccolato al latte e fondente, burro, uova, zucchero, miele, lievito naturale, aromi (scorza fresca di limone, arancio e vaniglia fresca).Glassatura: cioccolato fondente, pasta nocciola, pezzetti di Prugne della California, nocciole caramellate