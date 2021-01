Alberghi, altro no ai Ristori

Confindustria: Inaccettabile

Pubblicato il 11 gennaio 2021 | 19:29

Nessuna soddisfazione per il settore alberghiero che, ancora una volta, va verso l'esclusione dal decreto Ristori in arrivo nelle perossime settimane. A farsi portatrice del malessere degli operatori è Confindustria Alberghi che, tramite le parole della vice presidente Maria Carmela Colaiacovo, ha commentato le prospettive del Governo.



«Abbiamo letto le dichiarazioni del ministro Boccia - ha affermato Colaiacovo - Ancora una volta si parla di interventi per le attività che sono chiuse dal lockdown, ma questo esclude, come già è stato a dicembre, il settore alberghiero che pur non essendo direttamente coinvolto dal Dpcm, viene di fatto bloccato dai divieti che impediscono spostamenti e servizi accessori». Una situazione considerata «inaccettabile» dall'associazione che lamenta la chiusura de facto delle strutture ricettive.



Una situazione che, per alcuni albergatori, si potrae dallo scorso marzo e ha determinato perdite di fatturato che nel 2020 sono andate oltre l’80%. A conti fatti, oltre 18 miliardi di euro in meno rispetto al 2019. «E questa è la conseguenza diretta delle restrizioni imposte in questi mesi che stanno impattando fortemente sul settore alberghiero», ha concluso Colaiacovo.











© Riproduzione riservata

HOME > NOTIZIE IN TEMPO REALE > Alberghi, altro no ai Ristori Confindustria: Inaccettabile - Italia a Tavola

LE ALTRE NOTIZIE IN TEMPO REALE

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” Alberto Lupini

HORECATURISMO albergi ristori dpcm confindustria alberghi Maria Carmela Colaiacovo