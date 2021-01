Pubblicato il 12 gennaio 2021 | 16:35

La pralinasi è aggiudicata il, il riconoscimento attribuito ai prodotti di largo consumo ritenuti maggiormente di qualità per la loro categoria attraverso il giudizio dei consumatori.Attraverso rigorosi test di performance condotti da, società specializzata in consumer analysis, in collaborazione con laboratori indipendenti su tutto il territorio italiano, ilè l’unico premio in Italia che coinvolge consumatori italiani heavy user per specifiche tipologie di prodotto in un’esperienza di valutazione diretta.I criteri di valutazione delle pralinerispetto agli altri brand competitors analizzati dai consumatori attraverso un’analisi comparativa tra la pralinae le referenze più alto vendenti del mercato (primo 30% a volume, Totale Italia, fonte Nielsen) si sono basati su: aspetto esterno, aspetto interno, esperienza olfattiva (odore), consistenza, croccantezza, scioglievolezza, sapore, gradimento globale.I risultati registrati dain termini di gradimento globale e intention to buy in blind dei consumatori, hanno posizionato la storica pralina dell’azienda lecchese perfettamente in linea con la media delle referenze più vendute del proprio mercato e ben oltre i requisiti minimi richiesti dal Premio, con una disponibilità all’acquisto dichiarate dal 70% dei consumatori coinvolti nel test.Rispetto alle best seller, Vanini risulta una pralina molto più gradita dal target donna, con un buon indice di soddisfazione sui vari indicatori di perfomance, tra questi particolarmente gradito è risultato l’aspetto esterno.Le performance pienamente soddisfacenti raggiunte da, permetteranno la stampa del sigillosulla confezione del prodotto per l’intero 2021.