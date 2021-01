Pubblicato il 14 gennaio 2021 | 14:57

Ingredienti per 4 tortini:

2 cucchiai di ORZORO® ORZO & CACAO

120 g di cioccolato fondente

80 gr di burro

90 gr di zucchero

1 cucchiaio di farina

2 uova

Preparazione:

- Sciogliere il cioccolato a bagnomaria insieme al burro e allo zucchero.- Togliere dal fornello e fare intiepidire. Unire quindi la farina, l'ORZORO® ORZO & CACAO e le uova, una alla volta e mescolare bene.- Versare il composto ottenuto in alcuni pirottini imburrati e infarinati e trasferire in freezer per almeno due ore.- Una volta che il composto nei pirottini si sarà raffreddato, cuocere in forno caldo, a 180 °C per circa 15 minuti.- Servire subito con un ciuffetto di panna montata!