Emilia-Romagna, per le vaccinazioni

discoteche a disposizione

Pubblicato il 15 gennaio 2021 | 17:09

«Servono spazi per le vaccinazioni? Diamo la disponibilità a usare nostri locali». La proposta arriva dalla Silb-Confcommercio dell’Emilia-Romagna, associazione di categoria che riunisce le discoteche e i centri di intrattenimentoe da ballo della regione, da Piacenza a Rimini. A comunicarlo è il presidente Gianni Indino: «Riaccendere le luci per contribuire al veloce svolgimento della campagna vaccinale non solo ci sembra doveroso, ma è anche un modo per sentirci ancora vivi e utili alla comunità».



«Venuti a conoscenza che, con il prosieguo della campagna vaccinale di massa, su alcuni territori provinciali l’Azienda Sanitaria ha bisogno di nuovi spazi per inoculare i vaccini, abbiamo pensato di renderci utili mettendo a disposizione qualora si rendesse necessario, gli spazi dei nostri locali. Se c’è bisogno, noi ci siamo», ha spiegato Indino.



«Gli imprenditori del nostro settore - ha proseguito Indino - sono stati duramente colpiti dalla pandemia, avendo i locali chiusi da quasi un anno senza nemmeno poter immaginare una reale data di riapertura. Quando arriverà, purtroppo, molti non saranno più in grado di riaprire. Ma nonostante questo, rimane forte la voglia di dare una mano come ci è possibile in questo difficile periodo e ci fa piacere mettere a disposizione le nostre strutture, locali capienti che potrebbero venire utili. Inoltre, si potrebbe pensare di utilizzare il personale per regolamentare gli accessi».





