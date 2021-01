A San Valentino brindisi con il Moscadello di Tenuta Caparzo

Pubblicato il 19 gennaio 2021 | 16:16

Il giorno dedicato agli innamorati si avvicina… Come sorprendere la propria anima gemella? Per i winelovers la risposta è il: nettare dalle antiche origini (persinose ne concedeva un buon bicchiere per rilassarsi dopo le fatiche letterarie) che celebra la perfetta unione di dolcezza e romanticismo.Sarà probabilmente undiverso dal solito: dopo le difficoltà e le restrizioni che molte coppie hanno dovuto affrontare, tra lontananze o convivenze forzate, ilpotrebbe essere l’occasione giusta per brindare nuovamente all’amore con un regalo speciale, fatto col cuore.Ottenuto dalle uve diha un sapore intenso, floreale e speziato, adatto anche ai palati più raffinati.Questo vino può accompagnare non solo dolci a base di frutta secca, ma anche di cioccolato, per chi volesse abbinare a una bottiglia preziosa un regalo più goloso.Con la sua suadente leggerezza è l’abbinamento ideale anche per formaggi erborinati oppure il dolce finale della cena di San Valentino per brindare al giorno più romantico dell’anno.