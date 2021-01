Pubblicato il 19 gennaio 2021 | 15:01

L'Armani/Ristorante di Parigi

L’Armani/Ristorante di Parigi conferma la sua Stella Michelin. Per il quarto anno consecutivo il locale situato nel cuore della città, nel famoso quartiere di Saint Germain, si agggiudica il riconoscimento della Guida Michelin ricevuto per la prima volta nel 2018.Il ristorante, guidato dall’executive chef Massimo Tringali, è stato apprezzato per aver portato nella capitale francese un’eclettica cucina italiana, di primissima qualità e attenzione al dettaglio. Tra i piatti che hanno meritato il riconoscimento: i Ravioli freschi farciti di burrata, pomodoro giallo del Vesuvio e datterino confit, il Vitello tonnato piemontese in salsa di capperi di Salina e verdurine in agrodolce e il Tiramisù goloso montato al momento, biscotto croccante con grappa a scelta, caffè espresso Illy e amaretti.