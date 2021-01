Crescono i mutui a famiglie e imprese

Balzo anche dei depositi bancari

Pubblicato il 19 gennaio 2021 | 17:16

Accelera la crescita dei prestiti bancari a dicembre: +5,5% contro il +5,3% del mese precedente. A rivelarlo sono i dati del rapporto mensile Abi sui finanziamenti a famiglie e imprese.



Il trend beneficia, da un lato, delle misure straordinarie del governo e, dall'altro, del sostegno delle banche all'economia. Come spiega il vice direttore generale di Abi, Gianfranco Torriero, all'Ansa «si tratta di una dato in controtendeza rispetto agli altri Paesi. C'è un ricorso delle aziende alle banche per creare buffer di liquidità e traghettarle verso la nuova normalità».



Nel report Abi da segnalare anche un nuovo balzo dei depositi bancari a dicembre. Dopo il lieve rallentamento di novembre, quando avevano segnato un +8%, sono tornati a crescere a due cifre: +10,3% per un totale di 1.736 miliardi rispetto a un anno fa. La raccolta complessiva, infine, risulta in crescita del +7,8%.

