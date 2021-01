Allungare la cassa integrazione?

Il Governo pensa a 26 settimane in più

Pubblicato il 20 gennaio 2021 | 11:57

Ristori per tutti, a partire dai settori più in crisi come il turismo, e allungamento della cassa integrazione per un totale di 26 nuove settimane. È questo il progetto, riportato da Adnkronos, su cui starebbe lavorando il Governo in vista del nuovo decreto Ristori. Il quinto della serie.



In attesa dello scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro, la cui approvazione è attesa per mercoledì 20 gennaio al Parlamento, il Governo punta a disinnescare una deadline che preoccupa non poco l'esecutivo per i contraccolpi sociali: la scadenza del blocco dei licenziamenti attualmente prevista per il 31 marzo.



Le 26 settimane di Cig aggiuntive a cui lavora il Governo consentiranno di proseguire il percorso che - con il contributo delle 12 settimane inserite in legge di Bilancio - ha consentito di allungare la cassa integrazione ordinaria Covid fino al 31 marzo e quella in deroga fino al 30 giugno. L'intervento sarà modulato sulle tre forme di cassa integrazione Covid: più settimane per la deroga e il Fis, meno per l'ordinaria.

© Riproduzione riservata

HOME > NOTIZIE IN TEMPO REALE > Allungare la cassa integrazione? Il Governo pensa a 26 settimane in più - Italia a Tavola

LE ALTRE NOTIZIE IN TEMPO REALE

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” Alberto Lupini

ECONOMIAISTITUZIONI coronavirus cassa integrazione ristori decreto legge ammortizzatori governo