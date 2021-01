Pubblicato il 20 gennaio 2021 | 12:57

Ci ha provato Alessandro Gilmozzi, chef patron di Ristorante El Molin e Pizzeria Excelsior a Cavalese (Tn) e socio. Ha provato a ripartire con i pranzi e l'asporto per la pizzeria ma non è durato nemmeno 10 giorni.Il dispiacere per la necessità di lasciare a casa i dipendenti è tanto, per questo si è cercato di ripartire, ma purtroppo le norme vigenti e la situazione attuale in Val di Fiemme, che solitamente di questo periodo vive di turismo, rendono impossibile continuare in questo modo.La speranza è poter riaprire verso il 20/25 di febbraio e lavorare no stop fino alla fine di ottobre, dovessero insorgere ulteriori problemi e aumentare le restrizioni, si opterà direttamente per una riapertura estiva.