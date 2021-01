Paluani presenta Cuor di Cioccolato, la torta dell'amore

Pubblicato il 22 gennaio 2021 | 18:13

In attesa delladel suo centenario, la storica pasticceria veroneselancia per San Valentino, la torta dell’Amore.Una torta morbida, realizzata con un soffice impasto che, al taglio, rivela una fetta ripiena di squisita crema pasticcera. La copertura è composta da una glassa di golose scaglie di cioccolato fondente e impreziosita da un cuore di cioccolato bianco per rendere unico questo momento speciale.L’amore che questa torta celebra è pari a quello che i maestri pasticceri Paluani infondono in ogni dolce, attraverso la selezione dei migliori ingredienti, ricercando la qualità in ogni dettaglio e utilizzando ricette e metodi produttivi fedeli alla grande tradizione della pasticceria italiana. L’amore di una grande famiglia unita dalla passione per la bontà e dalla voglia di creare qualcosa di speciale e unico.è distribuita nel canale GDO al prezzo consigliato di