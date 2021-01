Pubblicato il 23 gennaio 2021 | 12:28

Roberta Bricolo





Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tutela Vino Custoza Doc, all’unanimità, ha eletto Roberta Bricolo come nuovo Presidente.L’intera filiera della denominazione si è raccolta nel lutto in seguito alla perdita dello stimato presidente Luciano Piona; lo spirito collaborativo, di solidarietà e di grande partecipazione di tutti i rappresentanti seduti in Consiglio si sono tradotti nella nomina di Roberta Bricolo, collega produttrice titolare dell’azienda agricola Gorgo.La neo-presidente, già avvocato del foro di Bologna, dal 2007 è membro residente del consiglio di amministrazione del consorzio del Custoza e dallo stesso anno si dedica esclusivamente all’Azienda vitivinicola di famiglia a Custoza. Roberta Bricolo, affiancata dai vice presidenti Alessandro Pignatti (Cantina di Custoza) ed Alberto Marchisio (Vitevis- Cantina di Castelnuovo) e con la collaborazione dell’intero consiglio di amministrazione, proseguirà il percorso di tutela della denominazione, ispirandosi con decisione ai principi di sostenibilità ed identità territoriale, dando altresì un forte impulso alla promozione del vino Custoza doc per far conoscere le grandi espressioni qualitative del vino di questo territorio unico.“Desidero ringraziare tutti i colleghi e i membri del Consiglio di Amministrazione che mi hanno affidato questo incarico così importante e delicato, anche considerato il difficile periodo storico che stiamo attraversando. Il pensiero di tutti è certamente rivolto a Luciano Piona, con la promessa di dedicare il mio massimo impegno ad onorare questa carica”.