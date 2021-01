Pubblicato il 25 gennaio 2021 | 15:42

Nice to meet you!…e le chat galeotte

The first date…e scocca la scintilla

That’s LOVE…e il resto della storia è ancora tutta da scrivere

Per San Valentinoquest’anno ha realizzato una nuova collezione in collaborazione con l’illustratrice, meglio conosciuta come. Lei e il suo caratteristico acquerello si sono lasciati ispirare per quest’occasione dalle forme, dal simbolo e dal significato metaforico del cuore.Il, che accompagna tutte le storie d’amore con la sua irresistibile scioglievolezza racchiusa nel finissimo e croccante strato di cioccolato al latte. Il cuore come luogo dentro ciascuno di noi in cui scocca la scintilla quando ci si innamora, il motore che dà vita a tutte le storie più intime e personali.Attraverso le grafiche che animano le 3 box di latta della collezione, l’illustratrice ci accompagna in una storia alla scoperta dei primi piccoli dolci passi di una coppia: l’incontro, il momento in cui scocca la scintilla e quando nasce l’amore. Ogni love story è unica e per questo speciale ma ciascuno potrà riconoscersi nelle situazioni ritratte e potrà ripercorrere la propria storia d’amore.Il match sull’app o lo scambio dei numeri di telefono dopo una festa tra amici. Una conversazione su Instagram o tra i banchi di scuola. Due anime ancora lontane ma vicine grazie al fitto scambio di messaggi in chat.ha ritratto un momento così importante come il legame che si sta creando tra due persone, attraverso un romantico filo immaginario delle prime “” rappresentato proprio daiIl cioccolato deiè proprio come la prima impressione, il modo per stupire l’altro sin dall’inizio con battute sottili e conversazioni divertenti.Una confezione regalo rettangolare conperfetta per ricordare (o festeggiare) i primi passi insieme.La scatolagrande a rettangolare della collezioneè disponibile nei www.lindt.it/stores ), nelle migliori pasticcerie e negozi specializzati, 210 gr. – prezzo al pubblico consigliato:Un po’ di ansia e molte aspettative. La ricerca del look, curato ed elegante, per il primo appuntamento. Una mossa da moderno gentleman con un mazzo di fiori. Un incontro divertente, forse un po’ impacciato all’inizio.È il PRIMO APPUNTAMENTO il momento cheha scelto di illustrare sulla mini box a forma di cuore perché sarà scolpito per sempre in modo indelebile nei cuori e nella mente della coppia.Uno sguardo, è subito colpo di fulmine e insieme ai fiori si dona il proprio cuore (e i Cuori Lindor!) al partner.Questa scatola regalo conè l’ideale per ridere dei primi appuntamenti imbarazzanti ed emozionarsi ripensando ai primi battiti all’unisono.La scatola Lindor piccola a forma di cuore della collezioneè disponibile nei www.lindt.it/stores ), nelle migliori pasticcerie e negozi specializzati, 55 gr. – prezzo al pubblico consigliato:Sguardi sognanti e sorrisi smaglianti. Un abbraccio avvolgente. Due cuori che battono all’unisono e si sciolgono quando sono insieme.Un palloncino, proprio come la sensazione di leggerezza che si prova quando ci si innamora. L’amore è anche come l’istante di abbandono all’irresistibile scioglievolezza, il morbido ripieno racchiuso neiL’acquerello che celebra la nuova coppia è stato creato daper la più iconica delle confezioni, la box di latta a forma di cuore conLa scatola Lindor a forma di cuore della collezioneè disponibile nei www.lindt.it/stores ), sull’e-shop Lindt ( https://www.lindt.it/shop ), nelle migliori pasticcerie e negozi specializzati, 110 gr. – prezzo al pubblico consigliato: