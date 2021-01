Pubblicato il 25 gennaio 2021 | 17:01

UN’IDEA PER AMANTI GOLOSI FIRMATA KITCHENAID

Prep: 15 minuti

Cottura: 60 minuti

Ingredienti

Preparazione

Che sia il primo di una coppia nata da poco o una nuova tappa di un lungo cammino insieme, ognisi porta dietro la voglia, per qualcuno addirittura l’ossessione, di stupire il partner con un regalo originale e personale, qualcosa che sia in grado di mostrare quanto unica e speciale sia per noi la persona amata e quanto forte sia il sentimento che ci lega.Un’impresa di certo non facile, che richiede fantasia e personalità, ma per la quale è sempre possibile contare sul fascino e le potenzialità dell’iconico. Un protagonista indiscusso della cucina, che in un secolo di storia ha propiziato chissà quante storie d’amore, contribuendo a dare vita a creazione dal sapore unico, in grado di prendere per la gola e rimanere nel cuore di tanti amanti.Iconica incarnazione del marchioè uno strumento straordinario che, grazie a una gamma completa di accessori, è in grado di svolgere una infinita serie di funzioni: dal pesare e setacciare automaticamente gli ingredienti, al lavorare la pasta fresca, al pelare, pulire al centro, affettare e spiralizzare le verdure, al macinare e molto altro. Vero alleato della creatività in cucina, permette di sperimentare, rinnovarsi, creare nuove sfumature di gusto, per sorprendere il proprio partner in mille modi diversi.E per lasciare ancora di più il segno nel cuore della persona amata, è possibile personalizzare il proprioattraverso la sezione dedicata del sito ufficiale ( www.kitchenaid.it ). Non si tratta solo di poter scegliere tra una grande varietà di sfumature e finiture, o tra le tante ciotole diverse per colori, fantasie e materiali, ma di poter aggiungere anche un vero tocco personale.Grazie all’incisione laser di un messaggio sulla fascia superiore, è possibile racchiudere in 24 caratteri un pensiero, un augurio, un messaggio d’amore che lasci il segno: qualcosa che faccia del vostroun pezzo davvero unico, come il vostro amore!Torta Bundt200 g di farina, 200g di burro ammorbidito, 400g di zucchero extrafine, 4 uova, 200 ml di latticello, 1 cucchiaino di lievito, 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio, 1 cucchiaino di cannella in polvere, 1 cucchiaio di formaggio spalmabile, 1 cucchiaino di latte, 70g di zucchero a velo.Versare la farina, il lievito, il bicarbonato di sodio, la cannella in polvere e un pizzico di sale nella ciotola del robot da cucina dotato di frusta piatta. Mescolare a velocità 1 per 15 secondi. In un'altra ciotola, mettere il burro e lo zucchero. Miscelare a velocità 4 per 1 minuto. Aggiungere le uova e continuare a mescolare per un altro minuto. Aggiungere gradualmente il composto con la farina e il latticello. Miscelare fino a ottenere un impasto omogeneo. Versare l'impasto in uno stampo per Bundt precedentemente unto. Cuocere in forno a 170 °C per 50-60 minuti. Mescolare il formaggio spalmabile, il latte e lo zucchero a velo in una ciotola piccola fino a ottenere un composto omogeneo. Versare la glassa sulla torta Bundt. Guarnire con rosmarino e mirtilli rossi freschi.