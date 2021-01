Pubblicato il 27 gennaio 2021 | 15:14

Scrub di buccia di arancia per la pelle del corpo

La buccia di un’ arancia (oppure di un limone)

(oppure di un limone) 2 cucchiai di olio d’oliva

1 cucchiaino di zucchero.

Maschera di bucce di mandarino per il viso

La buccia di un mandarino

mezzo albume d’uovo

Vellutata di gambi di asparagi

Tutti i gambi degli asparagi che altrimenti buttereste via (l’ideale è averne almeno una decina)

che altrimenti buttereste via (l’ideale è averne almeno una decina) Zucca privata della buccia. Almeno 300 grammi

privata della buccia. Almeno Mezzo litro d’ acqua

Due cucchiai di olio evo più quello che serve per il condimento finale (a seconda dei gusti)

più quello che serve per il condimento finale (a seconda dei gusti) Uno spicchio d’ aglio

Peperoncino tritato, qb

tritato, qb Sale e pepe qb

e qb Noce moscata una punta di coltello

una punta di coltello Due cucchiai di semi di zucca tostati

tostati Un cucchiaino di granulato per brodo di verdure

Salsa fatta con la parte esterna e verde dei porri alla curcuma

Foglie esterne e parti verdi del porro . In tutto almeno 100 grammi

. In tutto almeno Due scalogni

Sale e pepe qb

e qb Olio evo

Un cucchiaino di salsa di soia

Una punta di cucchiaino di curcuma in polvere

A gennaio tra i molti buoni propositi deglic’è la promessa di tornare. C’è chi è in cerca di suggerimenti per buttar giù quel paio di chili di troppo e chi vuole far passare ildel corpo e del viso.Di consigli ve ne sono tanti, ma non tutti sanno che gli scarti di cibo possono avere una seconda vita e addirittura aiutare a rimetterci in forma!, ideato dalla Louis Bonduelle Foundation Italia per favorire il riuso intelligente degli scarti di cibo, propone alcuni suggerimenti per ritrovare la linea e il benessere a 360° e prepararsi all’arrivo della bella stagione, sfruttando la legge del riciclo, ovvero utilizzando ciò che abbiamo nelle nostre dispense.Ricette detox e antispreco per prepararsi alla primavera:sono l’ideale per un utilizzo in cosmesi, poiché i minerali e le vitamine contenute aiutano, ad esempio, a pulire e a idratare la pelle favorendo il. Si possono utilizzare le bucce per esfoliare la pelle preparando un semplice peeling naturale.IngredientiPreparazioneTritare grossolanamente (o grattugiare) la buccia dell’e metterla in una ciotolina. Aggiungere i due cucchiai di olio d’oliva, il cucchiaino di zucchero e mescolare fino a quando gli ingredienti non si sono amalgamati per bene.Passare la pasta ottenuta sul corpo, massaggiando con movimenti circolari e risciacquare. La pelle risulterà incredibilmente liscia. Ripetere il trattamento almeno una volta alla settimana per avere risultati ottimali.Ricca di vitamine C e P, di aminoacidi, fibre e oli essenziali la buccia di mandarino ha proprietà. Ecco perché è indicata per una maschera facciale.IngredientiPreparazioneFrullare grossolanamente la buccia fresca di un. Aggiungere il mezzo albume d’uovo e continuare a frullare sino a ottenere un composto cremoso. Quindi, applicare sul viso e sul collo e lasciare agire per una decina di minuti, poi risciacquare.Ecco alcune ricette per depurarsi dagli eventuali eccessi alimentari compiuti nei giorni di festa.Glisono uno degli ortaggi che consumiamo più facilmente in primavera (data la loro stagionalità), e possono essere facilmente reperiti anche in pieno inverno.Rappresentano un’ottima soluzione in fase di remise en forme: sono poco calorici, contengono molta fibra e soprattutto sono ricchi di sostanze antiossidanti, vitamine e sali minerali. Alcuni di questi ultimi, in particolare, rendono l’asparagoIngredientiPreparazioneLavare e pelare i gambi deglidalla parte esterna e fibrosa, quindi tagliare a rondelle. Buttare in pentola, nella quale è già stato scaldato (ma non soffritto) l’olio con l’aglio e il peperoncino.Lasciar andare qualche minuto a fiamma bassa quindi coprire con l’acqua, aggiungere un cucchiaino colmo di granulato, mettere un coperchio e, sempre con fiamma bassa, portare a ebollizione. Quando le rondelle di asparagi si sono ammorbidite, aggiungere la zucca fatta a pezzi.Quando anche la zucca si è ammorbidita, spegnere e lasciare riposare per una decina di minuti. Frullare con un mix a immersione sino a che non si ottiene una crema. Servire con un giro d’olio e una grattata di noce moscata.I porri svolgono un’ottima funzionein virtù dell’elevata quantità di sali minerali che contengono, oltre che di vitamine. La salsa proposta può essere abbinata a qualsiasi pietanza. In ottica remise en forme, è perfetta per accompagnare verdure cotte al vapore cui da brio.IngredientiPreparazioneSminuzzare ile lo. Sbollentare il tutto in una casseruola con un cucchiaio di acqua, uno di olio, la salsa di soia Lasciare appassire a fuoco basso e tenendo coperto per 10 o 15 minuti sino a quando porri e scalogno saranno morbidi.Quindi togliere dal fuoco, aggiungere sale, pepe e frullare. Prima di servire aggiungere un cucchino o due di olio e la curcuma che darà un colore giallo intenso oltre che aggiungere sapore.Se la salsa non fosse abbastanza saporita aggiungere qualche goccia di shoiu, condimento tipico della cucina giapponese. Per guarnire il piatto e per insaporirlo, potete anche usare delle alghe essiccate, ridotte in “coriandoli”.