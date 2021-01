Cocciuto e Montelvini a Milano: a San Valentino pizza e bollicine

Pubblicato il 28 gennaio 2021 | 15:12

Unche scalda il cuore… ma anche il palato. È quello proposto dache uniscono le forze offrendo la possibilità di regalare (o regalarsi) una sorpresa speciale.L’insegna milanese di ristorazione che ha rivoluzionato il concept della pizzeria moderna e la storica cantina veneta leader nella produzione di prosecco danno il via a una collaborazione senza precedenti in vista della festa degli innamorati. Non senza un risvolto benefico.Sabato 13 e domenica 14 febbraio, infatti, ordinando a domicilio le pizze di, sarà possibile scegliere una dedica che verrà realizzata a mano da una calligrafa sui cartoni, ricevere in omaggio una bottiglia difirmatoe, per ultimo, ma non di minore importanza, sostenere il, struttura medica di eccellenza in prima linea nella ricerca scientifica cardiovascolare.Una combinazione esclusiva che, in occasione della festa più romantica dell’anno, permetterà di donare alla propria dolce metà, ai propri cari o anche a sé stessi un “”.Scegliendo le pizze di uno tre locali milanesi firmati– rispettivamente in Porta Venezia, Porta Romana e Zona Tortona – sulla piattaforma di delivery, si potrà personalizzare l’ordine con una frase romantica che verrà impressa a mano sui cartoni in tempo reale da un gruppo di calligrafi che presiederà le sedi dei ristoranti.Ordinando almeno tre pizze, inoltre, i clienti “cocciuti” riceveranno in omaggio una bottiglia didelladi, punta di diamante della produzione dell’azienda vitivinicola veneta.Per la festa degli innamorati i pizzaioli dihanno studiato una pizza speciale, la, con mozzarella di bufala, pomodori datterini, riduzione di pomodoro bruciato e polvere di pomodoro e basilico: un trionfo di sapori e colori mediterranei che scalda il cuore. Per usufruire della speciale promozione, tuttavia, sarà possibile scegliere anche tra le altre pizze iconiche della carta di, dallaallapassando per laMa non è finita qui. Al momento dell’ordine prima del pagamento si potrà scegliere di aggiungere al conto, da destinare in favore deldiper la ricerca sulle malattie cardiovascolari. Unda trascorrere a casa, dunque, ma senza precludersi l’opportunità di fare del bene sia a sé stessi che agli altri.“Questa iniziativa - spiegano, soci co-founders die del nuovo arrivato, il Fast (Good) Food sostenibile – è nata con l’intento di coccolare ancora di più i nostri clienti, offrire loro un modo originale di festeggiare il giorno degli innamorati e ricordarci quanto sia semplice far del bene agli altri con un piccolo gesto. Il tutto in collaborazione con un’azienda comeche stimiamo e che, proprio come noi, punta a valorizzare l’italianità e le sue eccellenze, ancor più in un momento difficile come quello che stiamo vivendo”.“Con questa iniziativa – aggiunge, CEO di– vogliamo dimostrare che il nostro prosecco si sposa perfettamente con una buona pizza, valorizzando ancor di più l’eccellenza dei suoi ingredienti. Se, in più, c’è anche la possibilità di fare del bene, tanto meglio. Per noi è un piacere collaborare con un brand come Cocciuto, attento all’immagine, all’innovazione e, soprattutto, alla qualità, valori alla base anche della nostra azienda, ma anche sensibile alla solidarietà tanto quanto noi”.A corollario dell’iniziativa nei prossimi giorni sui profili Instagram @cocciuto_official @montelvini verranno condivise frasi e situazioni da cui trarre ispirazione per le dediche personalizzate con cui stupire i propri cari.