Pubblicato il 05 gennaio 2021 | 15:02

La Nutella, "crema spalmabile alle nocciole e al cacao più famosa del mondo", entra nella numismatica per la gioia dei fan e dei collezionisti. Il ministero dell'Economia e delle finanze, con decreto del 21 dicembre 2020, ha autorizzato l'emissione della moneta d'argento da cinque euro dedicata alla serie Eccellenze italiane: Nutella del gruppo Ferrero. La moneta ha corso legale dal 2 gennaio 2021.



L'Istituto poligrafico della Zecca dello Stato consegnerà al ministero dell'Economia e delle finanze due esemplari della moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni. La moneta sarà in tre versioni di colore, finitura fior di conio, millesimo 2021, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri. Autore delle caratteristiche artistiche è Annalisa Masini. Il dritto della moneta presenta, al centro, un tradizionale vasetto di Nutella e nel giro la scritta Repubblica Italiana, nel "rovescio", al centro, "il più grande stabilimento italiano del Gruppo Ferrero, quello di Alba, dove l'azienda specializzata in prodotti dolciari fu fondata negli anni Quaranta". A sinistra, il nome dell'autore, "A. Masini" e a destra l'anno di emissione, "2021", in esergo, il valore di 5 euro e la "R", identificativo della Zecca di Roma.