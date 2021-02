Despar Italia sostiene la campagna Arance della Salute di Airc

Pubblicato il 01 febbraio 2021 | 15:29

aderisce alla Campagna “” di. Da sempre impegnata nell’ambito della salute, l’Insegna conferma il suo impegno anche in questa occasione schierandosi al fianco diper la Ricerca sul Cancro.Non potendo essere, come da tradizione, nelle piazze italiane con i volontari per l’emergenza sanitaria, l’iniziativa nei supermercati acquisisce ancora maggiore importanza per garantire il sostegno alla ricerca., per ogni retina diper la Ricerca a marchioche sarà venduta, l’Insegna donerà 50 centesimi all’I fondi raccolti andranno a sostenere i progetti di ricerca sul. L’iniziativa sarà accompagnata da una campagna di comunicazione visual all’interno dei punti venditae da spot radiofonici in-store.“Sostenere iniziative a tutela della salute fa parte dei valori fondanti di. Siamo quindi orgogliosi di avere l’opportunità di supportare in maniera concreta la campagna ‘’ della Fondazione AIRC a favore della ricerca oncologica e della sensibilizzazione sul ruolo fondamentale della prevenzione, che si basa anche sull’adozione di corretti comportamenti alimentari”, ha commentato, Direttore generale di Despar Italia.