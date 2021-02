Pubblicato il 01 febbraio 2021 | 12:28

L’obiettivo diè da sempre stare vicino ai consumatori, mettere alla portata di tutti un’ampia gamma di etichette italiane ed anche quest’anno l’enocatena sta proseguendo con gli investimenti.Dopo l’apertura di, ha aperto ilpunto vendita a, luogo strategico della mondanità milanese, per poi raggiungerea marzo.Credere nella ripresa significa anche nuove assunzioni: nelgrazie alle aperture gli store dihanno segnato unsull’anno precedente, con una importante quota rosa (circa 45%) con un’eta media di 32 anni.Torna l’, la ricerca effettuata dalla catena italiana in grado di monitorare in maniera diretta le scelte ed i comportamenti dei consumatori finali che ogni giorno entrano nei 20 punti vendita presenti in tuttaInevitabile registrare il calo netto di fatturato della catena che, in alcuni mesi dell’anno, è stata costretta a chiudere ed ha sofferto le riduzioni obbligate dei posti a sedere, le chiusure serali e generalizzate.Tale situazione è stata in parte ovviata della parte(take away) che incide più deldegli incassi totali e ha subito una flessione delA fronte di questa contrazione, seguendo una strategia incentrata sul concetto di, sono state attivate soluzioni alternative di vendita per facilitare i clienti nell’acquisto.Molto apprezzato da subito è stato, con questo sistema è infatti possibile prenotare il proprio ordine in negozio e farselo recapitare a casa o viceversa.Da luglio è stato aperto ilche ha registarto un incasso diin soli 6 mesi di attività, con un picco importante degli ultimi 2 mesi dell’anno. Infine è stato implementato il, tarmite deliveroo, che ad oggi incide undel fatturato in negozio.Per illa denominazione più ricercata dei clienti(retail e online) risulta essere il. In merito agli acquisti riferiti al periodo natalizio (novembre e dicembre 2020) da poter imputare alla regalistica ed alle provviste per ilal primo posto (consdierando e-commerce e retail) emerge il, seguito dal. Appare interessante rilevare l’eltrata nella Top 10 del, come prestigioso omaggi delle Feste.Per quanto riguarda il canale tradizionale, il cliente tipoè al 66% uomo con un’età media di circa 39 anni.Spostandoci invece sul canalenotiamo una percentuale minore di uomini con un’età media anche’essa inferiore, di circa 36 anni.Il 40 % dei clienti che hanno effettuato almeno un acquisto online nelrisultano essere iscritti al programma loyalty e lo status preponderante con il quale i consumatori si dichiarano è quello diNel periodo analizzato (da gennaio 2020 fino ad oggi) per quanto riguarda canale, le bottiglie acquistate per persona sono state circa 9 per scontrino, quasi il triplo delle medie registrate in sotre. La spesa media di questi clienti è stata di circae la loro frequenza di acquisto di 1,24.È grazie all’implementazione del canale, cheriesce ad essere vicino ai propri clienti anche in questo periodo singhiozzante fra restrizioni e brevi allentamenti.Le possibilità di scelta, selezione, acquisto e consegna sono infinite e l’unico impegno del consumatore è destreggiarsi fra leNon rimane quindi che chiedere consiglio alper la bottiglia più adatta ad ogni occasione per stile, abbinamento e prezzo.