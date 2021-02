Pubblicato il 10 febbraio 2021 | 18:27

Gli italiani tornano a prenotare: +34% in una settimana

Dopo una sola settimana con l'Italia prevalentemente in zona gialla, i numeri di prenotazioni online dei ristoranti sono tornati a livelli pre-crisi. A dirlo è la piattaforma di prenitazione tavoli The Fork che segnalano come sia ripresa l'abitudine del pranzo fuori casa.In particolare, nella settimana dall'1 al 7 febbraio, le prenotazioni sulla piattaforma sono cresciute nelle zone gialle del 34%. Molto bene le aree metropolitane: rispetto all’ultima settimana di Ottobre 2020 – la più simile alle condizioni di oggi in termini di restrizioni sul territorio nazionale – Roma cresce del 42,4%, Milano del 64,1%, Napoli del 35,6%, Torino 47,7%, Bologna 33,4%. Per quanto riguarda le cucine più prenotate troviamo al primo posto quella di pesce, seguita giapponese e dalla pizza.L'attesa, adesso, si sposta sul weekend di San Valentino, che quest'anno cade di domenica e potrebbe presentare un'ulteriore motivazione per un pranzo fuori casa al ristorante.