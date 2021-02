Napoli corregge Chicago: Noi la vera Capitale della pizza

Pubblicato il 11 febbraio 2021 | 09:03

Chicago e il New Jersey si sono autonominati «capitali» della pizza. È successo in occasione del National Pizza Day (il 9 febbraio) quando negli Stati Uniti si celebra il "National Pizza Day", una giornata per festeggiare il cibo italiano per eccellenza, arrivato nel nuovo mondo grazie agli immigrati del nostro Paese che nel secolo scorso hanno raggiunto le coste Usa in cerca di una nuova vita.Ed è stato, appunto, proprio in questa occasione che Chicago, la più grande città dell'Illinois, ha scritto su Twitter: "Fieri di essere la Capitale della pizza nel mondo". Affermazione che ha scatenato l'ira dei napoletani, tra cui quella di Salvatore Esposito, il "Gennaro Savastano" della serie "Gomorra".L'attore è stato tra i primi a commentare il tweet di Chicago e, senza troppi giri di parole, ha scritto: "Dopo Napoli, amici americani". Come era prevedibile, sono stati poi centinaia i commenti scritti da cittadini partenopei, indignati per l'affermazione azzardata.