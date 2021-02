Merano Wine Festival

Annullate le date di marzo

Pubblicato il 15 febbraio 2021 | 17:01

The WineHunter Helmuth Köcher annuncia il necessario annullamento del Merano Wine Festival, organizzato (in presenza) dal 26 al 30 marzo.



Al dispiacere per questo annuncio si associa però l’ottimismo rivolto all’organizzazione della 30^ edizione del festival, dal 5 al 9 novembre 2021, per la quale sono invece confermate le date.



«Ancora oggi - spiega Helmuth Köcher - la pandemia da Covid-19 continua a non dare tregua. Nonostante la fiducia in un ritorno alla normalità nel mese di marzo nella maggior parte delle regioni italiane, in Alto Adige l’alto tasso di contagi e la decisione dell’Unione Europea di dichiarare la Provincia Autonoma di Bolzano zona rosso scura, ha obbligato la Giunta Provinciale ad un provvedimento drastico: un lockdown restrittivo fino al 28 febbraio. Queste incertezze non ci danno la convinzione e la sicurezza di poter organizzare Merano WineFestival dal 26 al 30 marzo 2021 ed è per questo che con grande dispiacere siamo costretti a disdirne l’organizzazione».



Positivi anche i dati che derivano dall’esperienza del potenziamento dei canali digitali e dalla creazione della piattaforma winehunterhub.com che hanno garantito una visibilità importante tramite Merano WineFestival e Wine&Siena Digital. Una nuova forma di comunicazione che ha generato un traffico significativo sui canali ufficiali di The WineHunter e Merano WineFestival e verso la quale c’è grande interesse e fiducia come mezzo di promozione continua per i produttori premiati da The WineHunter Award.



© Riproduzione riservata

HOME > NOTIZIE IN TEMPO REALE > Merano Wine Festival Annullate le date di marzo - Italia a Tavola

LE ALTRE NOTIZIE IN TEMPO REALE

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” Alberto Lupini

eventi iat italiaatavola merano wine festival merano vino marzo covid pandemia Helmuth Kocher