Pubblicato il 16 febbraio 2021 | 15:50

Marta Bassino

Ai Mondiali di Sci alpino in corso a Cortina, l'Italia ha conquistato la sua prima medaglia. E il metallo è quello più prezioso perchè la piemontese Marta Bassino ha vinto l'oro nel gigante parallelo. In finale l'azzurra ha incontrato l'austriaca Katharina Liensberger e ha ottenuto le due prove previste dal regolamento con lo stesso tempo.Una medaglia divisa a metà, ma che non perde certo il suo valore. Bassino si era qualificata per le fasi finali sul filo di lana, poi aveva battuto l'altra italiana Federica Brignone ai quarti di finale e la francese Tessa Worley in semifinale. Venerdì Marta Bassino avrà l'occasione di incrementare il bottino con la prova di gigante che la vede tra le più forti al mondo.