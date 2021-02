Pubblicato il 17 febbraio 2021 | 12:37

, la soluzione digitale per una gestione quotidiana semplice ed efficiente del denaro, potenzia il servizio di ricarica del conto in contanti nato sulla base dell’alleanza con, l’infrastruttura di pagamento indipendente che consente depositi alla cassa del supermercato.409 storesu tutto il territorio nazionale si aggiungono ai 606 già disponibili in altre catene dellaL’operazione è semplice e immediata: il clientenon deve fare altro che impostare la ricarica dall’app,mostrare il barcode generato all’esercente e pagare tramite contanti; il denaro sarà immediatamentedisponibile sul conto.La modalità di ricarica tramite versamento di contanti si affianca a quelle tramite bonifico, carta di credito e accredito diretto dello stipendio.Presente sul mercato dal 2015,ha anticipato la risposta alla crescente necessità del pubblico di accedere ai servizi bancari in modo completamente nuovo e integrato ad altri servizi a valore aggiunto.Per numero di clienti, è oggi la più grandein Italia: in poco tempo ha superato il milione e 350 mila utenti attivi e cresce al ritmo di oltre 2.000 nuovi sottoscrittori al giorno.