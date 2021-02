Pubblicato il 18 febbraio 2021 | 12:15

, azienda bolognese che opera come partner strategico delle principali catene della grande distribuzione alimentare italiana e estera, continua ad innovare il mondo delloe lancia una novità assoluta per il mercato italiano: il primo yogurt 100% greco con loAttualmente prodotto a marchio, il nuovo yogurt greco 0% grassi senza lattosio fa seguito al primo frozen yogurt greco, lanciato sul mercato italiano nel 2020, e conferma la capacità dell’azienda bolognese di portare prodotti innovativi e attenti ai bisogni dei consumatori sulle loro tavole.Secondo una ricerca condotta da– si stima infatti che, in assenza di sintomi, il 50% della popolazione italiana sia intollerante al lattosio, con un’incidenza variabile a seconda delle zone.Inoltre, anche i dati di trend di mercato degli ultimi anni hanno messo in evidenza la costante crescita dei prodotti dedicati ai consumatori con intolleranze.Da queste evidenze nasce dunque il primo yogurt 100% greco sul mercato che racchiude tutto il gusto autentico dello yogurt greco con lo 0% di grassi insieme all’assenza del lattosio.Lavorato attraverso il processo di centrifugazione, lo yogurtnon contiene infatti grassi e ha una percentuale di lattosio minore dello 0,01%, una quantità molto inferiore rispetto ai limiti entro cui uno yogurt si definisce per legge senza lattosio.Come tutti i prodotti della gamma, il nuovosenza grassi e senza lattosio è prodotto in Grecia con il 100% di latte greco proveniente da allevamenti locali del Nord della Grecia.L’alta qualità è assicurata grazie ad un controllo della filiera, il rispetto del benessere animale, una disciplinare di produzione che assicura foraggio non OGM e mangimi naturali.Inoltre, anche per questo prodotto il latte greco viene lavorato a meno di 24 ore dalla mungitura, con una sola pastorizzazione, assicurando così la freschezza del prodotto.Il nuovo yogurt greco senza grassi e senza lattosio è inoltre disponibile, come l’intera gamma di prodotti, anche come. A marchioè già presente sul mercato nelle catene:, CEO di, ha commentato: “Come tutto l’assortimento dei nostri prodotti, anche questo nuovo yogurt greco ha visto la sua nascita grazie ad un accurato studio del nostro Dipartimento Qualità in collaborazione con i prodotti. Questa sinergia ci consente di ottenere prodotti di alta qualità, seguendo le specifiche richieste, e offrendo una filiera controllata e sicura”.