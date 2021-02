Lombardia: Moratti silura Trivelli,

il direttore generale della sanità

Pubblicato il 18 febbraio 2021 | 16:32

Cambio pesante ai vertici tecnici dell’assessorato alla Sanità della Regione Lombardia, la più colpita dall’epidemia Covid. Salta Marco Trivelli, arriva come direttore generale Giovanni Pavesi, già dg dell’Ulss 5 Ovest Vicentino. Il passaggio di testimone - anche se non ancora ufficiale - è dato come cosa fatta e confermato dalla Regione stessa ufficiosamente. Una scelta presa dal neoassessore alla Sanità Letizia Moratti, che il 5 gennaio ha sostituito Giulio Gallera ed è entrata in carica, anche come vicepresidente della Regione, il 9 gennaio.



Trivelli è rimasto seduto sulla poltrona tecnica più importante dell’assessorato al Welfare solo 8 mesi dopo che, nel pieno delle polemiche per la gestione lombarda della pandemia (proseguite poi con gli errori sull'invio dei dati e la polemica sul ritardo nell'accesso alla zona gialla), ha sostituito Luigi Cajazzo. Trivelli è destinato a guidare l’ospedale di Vimercate.



I ben informati assicurano che il curriculum di Pavesi, 59 anni, in arrivo dal Veneto, è considerato dalla Moratti il più adatto per affrontare la situazione complicata che la Sanità lombarda si trova a fronteggiare ormai da un anno.

© Riproduzione riservata

HOME > NOTIZIE IN TEMPO REALE > Lombardia: Moratti silura Trivelli, il direttore generale della sanità - Italia a Tavola

LE ALTRE NOTIZIE IN TEMPO REALE

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” Alberto Lupini

ECONOMIAISTITUZIONI sanita lombardia covid coronavirus direttore generale welfare letizia moratti marco trivelli giovanni pavesi