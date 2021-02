Anche Iper rinuncia al foie gras.

Era l'ultimo marchio a venderlo



Pubblicato il 19 febbraio 2021 | 09:57

Anche Iper rinuncia al foie gras. La catena della grande distribuzione ha reso noto che non metterà più in vendita il prodotto dopo che le ultime scorte sono state vendute e non verrà più acquistato.



Iper era l'ultima catena in Italia che vendeva ancora la specialità francese, prodotta infliggendo gravissime sofferenze alle oche. Lo rende noto con un comunicato la ong Essere Animali.



L'associazione ha lanciato la campagna #ViaDagliScaffali con l'obiettivo di spingere la grande distribuzione organizzata a cessare le vendite di foie gras. Iper è la 13/a catena di supermercati italiani ad aderire alla campagna.



"A fine 2019, dopo alcuni anni dal lancio della nostra campagna, 'Iper la grande i' era rimasta l'ultima insegna della grande distribuzione ad averlo ancora in vendita. In 27mila hanno firmato la petizione, migliaia si sono fatti sentire via mail e sui social e con telefonate agli uffici.



"Grazie alla mobilitazione di tante persone - conclude Esseere Animali - in questi anni siamo riusciti a ottenere un grande successo: 12.800 supermercati appartenenti alle principali insegne del settore hanno scelto di non vendere più questo prodotto estremamente crudele. Ad oggi lo riteniamo praticamente assente nei supermercati italiani, ma ovviamente continueremo un'opera di monitoraggio".



