Pubblicato il 02 febbraio 2021 | 14:43

Il gorgonzola

Aumenta la produzione di Gorgonzola Dop che, nel 2020, mette a segno un +1,49% raggiungendo 5.100.423 forme; +5,18% rispetto a due anni prima. A contribuire positivamente sull'andamento annuale è stata la produzione di gennaio 2020 che ha fatto registrare oltre 492mila forme. Il picco più alto negli ultimi cinque anni. A testimoniare il trend sono stati i dati divulgati dal Consorzio di tutela del Gorgonzola Dop che ha sede a Novara e associa 39 aziende produttrici e circa 1.800 aziende agricole partner.A livello regionale, oltre due terzi della produzione (3.616.765 forme) si sono concentrati in Piemonte, il restante nelle province lombarde. L'11,3% del totale è stato destinato alla produzione di Gorgonzola Piccante (576.877 forme). Sempre nel 2020 le forme destinate all'export, per l'85% in paesi della Ue, sono state 1,6 milioni (+2,85 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). La Germania è il primo importatore, con 486.446 forme. Brusco calo delle quote del Regno Unito, -21,26%, a seguito dei contraccolpi della Brexit.«Non era così scontato, nell'anno contrassegnato dallo scoppio della pandemia da Covid, - ha commentato il presidente del Consorzio Gorgonzola, Antonio Auricchio - riuscire a mantenere il segno positivo nella produzione e nelle esportazioni. Seppur con aumenti più contenuti, la produzione di Gorgonzola Dop si è mantenuta ben al di sopra del tetto dei 5 milioni di forme, raggiunto per la prima volta nel 2019, confermando il trend in costante crescita degli ultimi 12 anni».