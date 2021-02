Pubblicato il 22 febbraio 2021 | 11:59

Galatine e Saila le marche Sperlari inserite nel registro dei marchi storici

Arriva un riconoscimento per Sperlari che, nell'anno del suo 185° anniversario, entra nel registro dei marchi storici di interesse nazionale istituito dal ministero dello Sviluppo economico nel 2019 per tutelare la proprietà industriale delle aziende produttive di eccellenza e storicamente collegate al territorio nazionale e valorizzare il Made in Italy nel mondo.Nel registro fanno quindi il loro ingresso il marchio Galatine, le caramelle prodotte con latte italiano nello stabilimento Sperlari di Cremona, e Saila, azienda fondata nel 1937 con l'acronimo Società Anonima Industriale Liquirizia Abruzzese che oggi produce con liquirizia e menta italiane nello stabilimento di Silvi Marina in Abruzzo. Oltre a questi due stabilimenti, poi, vanno aggiunti quelli di San Piedro in Casale (Bologna) e di Gordona (Sondrio).Il riconoscimento all'eccellenza storica nazionale di Sperlari, azienda fondata nel 1836 in uno storico negozio di Cremona dall'imprenditore Enea Sperlari, fa felice l'impresa: «Tutti i nostri marchi fanno parte della storia di questo Paese, hanno accompagnato generazioni di italiani per tutta la vita e da sempre vengono prodotti nei nostri quattro stabilimenti in Italia con ampio impiego di materie prime italiane: diventare parte del Registro dei Marchi Storici di interesse nazionale è quindi per noi grande motivo di orgoglio», ha affermato Piergiorgio Burei, ceo di Sperlari.