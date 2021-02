Grazie al green pass per i vaccinati Israele torna a vivere

Pubblicato il 22 febbraio 2021 | 08:57

In Israele, primo al mondo per numero di vaccinati in relazione alla popolazione, si inizia a respirare aria di normalità grazie al «green pass » e all’allentamento del lockdown. Così sono stati riaperti centri commerciali, negozi, mercati all’aperto, musei, librerie e molte scuole.I cittadini con il «green pass», attestante la guarigione da Covid o la doppia vaccinazione, possono frequentare piscine, palestre, hotel, eventi culturali e sportivi.L’App che doveva rilasciare un codice a barre è andata in tilt e il ministero della Sanità ha dato l’ok a una certificazione cartacea che ha provocato ritardi. «Il green pass — ha detto il premier Benyamin Netanyahu, visitando una palestra in Israele — porterà alla riapertura graduale del Paese. Per favore usatelo».