Pubblicato il 23 febbraio 2021 | 17:36

Sami Kahale

apre domani, 24 febbraio, il suo primo negozio di vicinato a Roma in via Cola di Rienzo 173, nel cuore del quartiere Prati.disi trova al piano -1 del palazzo storico che ospita ile si estende su una superficie di circa 380 metri quadri: 260 dedicati all’area supermarket che comprende una esclusiva enoteca con sommelier e 120 alla caffetteria con cucina a vista.Il format, già sperimentato con successo a Milano, è nato per rispondere alle nuove abitudini di acquisto e soddisfare le esigenze di consumo istantaneo e di una spesa quotidiana.“Siamo orgogliosi di aver portato anche a Roma il format, che rafforza la nostra presenza sul territorio, dopo il successo del superstore di via Prenestina, e contribuirà a far conoscere la qualità, la freschezza e la convenienza di Esselunga agli abitanti di Roma” commenta, CEO diIl market propone oltre 3.000 articoli, una selezione della migliore offertacon la consueta attenzione per la convenienza: frutta e verdura, sfusa e confezionata, pane e dolci, carne e pesce fresco, latticini e salumi, alimentari confezionati, surgelati e gelati, vini e bevande, prodotti per la cura della casa, della persona e per gli amici animali.I clienti troveranno tutta la qualità dei prodotti a marchio, proposte locali, piatti pronti di gastronomia e il sushi, preparato ogni giorno seguendo la tradizione giapponese.L’propone una selezione di oltre 300 etichette di vini e grazie al servizio di prenotazione l’offerta si estende a oltre 760 etichette, tutte provenienti dalle cantine più prestigiose d’Italia e del mondo, con una particolare attenzione per i vini del territorio. Sarà presente un sommelier per orientare i clienti nella scelta.La, con la sua cucina a vista, offre piatti caldi e freddi, specialità preparate al momento ed, l’alta pasticceria diche coniuga ingredienti di altissima qualità, artigianalità e creatività dei maestri pasticceri, realizzata in collaborazione con gli chef stellati, i fratelliPer rendere l’esperienza di acquisto più rapida e comoda sono presenti casse veloci e il “”, disponibile anche su app, che permette di fare la spesa direttamente dal proprio smartphone.Completa il servizio l’opportunità di fare la spesa sul posto e scegliere l’opzione di consegna a domicilio.I nuovi clienti avranno la possibilità di aderire al programma di fidelizzazione “” e collezionare i punti fragola, facendo direttamente in negozio la card digitale tramite un QR code.Il negozio sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 8.00 alle 20.00.di via Cola di Rienzo arricchisce l’offerta dia Roma: nel 2017 è stato inaugurato nel quartiere Prenestino il primo superstore di oltre 4.000 metri quadri di superficie di vendita e dal 2018, con il servizio e-commerce presente in città e nella maggior parte dei Comuni della provincia, è possibile fare una spesa completa scegliendo tra oltre 15.000 articoli e riceverla comodamente a casa utilizzando l’apposita app o il sito www.esselungaacasa.it