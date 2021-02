Pubblicato il 23 febbraio 2021 | 16:23

La vetrina di Peck

Addio a Mario Stoppani, storico proprietario della gastronomia Peck di Milano. Insieme ai fratelli Remo e Angelo, Mario condusse il punto vendita meneghino per oltre 40 anni dal 1970 al 2013.Da sempre contraddistinta per la qualità dell’offerta gourmet e del servizio al banco, grazie ai fratelli Stoppani il punto vendita di via Orefici è diventata nel tempo un’autorità in termini di cibo e gusto. Conosciutissimo a livello globale, proprio durante la guida di Mario Stoppani il brand si era prima confermato a livello nazionale per poi espandersi anche all’estero.È del 1986, infatti, il sodalizio con il gruppo nipponico Takashimaya che consentì l’apertura di diversi punti vendita in Giappone. Avventura a cui, agli inizi del Duemila, si sono aggiunte le aperture a Tawain e Singapore. Dal 2011, poi, il processo di uscita dal business di Peck che fu prima aperto alla partecipazione della famiglia Marzotto che, due anni più tardi, divenne proprietaria unica della gastronomia – nel frattempo diventata una corrazzata da 26 milioni di euro all’anno.A tutta la famiglia Stoppani, le condoglianze di Italia a Tavola.