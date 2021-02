Pubblicato il 23 febbraio 2021 | 15:56

Marc Coloma e Bernat Añaños

, il marchio spagnolo di carne vegetale già presente in 14 paesi, fa il suo ingresso nel mercato italiano offrendo le sue proposte dal sapore mediterraneo ai consumatori italiani.I prodotti saranno disponibili sull’app di, nella sezione del– aperto 7 giorni su 7– e giungeranno comodamente nelle case degli utenti di Milano, desiderosi di dilettarsi in ricette sfiziose.Il debutto in Italia avviene con(pollo vegetale) uno dei suoi brand più conosciuti in Europa, frutto del lavoro del team interdisciplinare di ricerca e sviluppo che mette a fattor comune l’esperienza di ingegneri alimentari, nutrizionisti, biochimici e gastronomi.La particolarità del pollo 100% vegetale di Heura sono gli ingredienti: pochi e selezionati con cura per il loro valore nutrizionale, consistenza e bilanciamento. Fedeli all’eredità della dieta mediterranea,è l’unica società di carne vegetale a utilizzare l’olio di oliva.Nello specifico, la ricetta prevede acqua, concentrato di soia, olio d'oliva, sale, spezie e vitamina B12. Contiene la stessa quantità di proteine del pollo tradizionale, ma solo un terzo dei grassi, rendendola una delle opzioni più healthy presenti oggi sul mercato (43% di grassi in meno rispetto alla media dell'industria).Dal sogno di due giovani attivisti, a player in grado di trasformare l’industria alimentare Nata a Barcellona nel 2017 da due attivisti -– fortemente votati a un’alimentazione attenta alla salute e all’ambiente, Heura è diventata in poco tempo una delle start up del settore a più rapida crescita (+460% 2020 vs 2019) con una distribuzione dei suoi prodotti in oltre 3.000 punti vendita tra Europa, Asia, Nord e Sud America.stima che il valore del mercato della carne di origine vegetale possa passare da 10,1 miliardi di dollari nel 2018 a 30,92 miliardi di dollari nel 2026. Un mercato che sta guadagnando terreno anche in Italia.Complice anche il periodo di lockdown il consumatore ha preso maggiore coscienza di quello che mette nel piatto, prediligendo ingredienti che strizzano l’occhio alla salute, ma anche all’ambiente.Secondo il 32° rapporto Eurispes quasi il 10% della popolazione italiana si alimenta in maniera sostenibile e “cruelty free”. Nelera il 7%. Una percentuale che, secondo gli esperti, è destinata a crescere nei prossimi anni.“L’attuale modello di produzione e consumo di carne animale è eticamente ed ecologicamente insostenibile - commenta, co-founder e CEO di- molteplici studi hanno dimostrato che l’allevamento intensivo di animali è una delle principali responsabili dell’emissione di gas serra nell’atmosfera, producendo il 14,4% delle emissioni globali – più dell’intero settore dei trasporti, considerando treni, macchine, aerei e camion. È il maggiore responsabile del consumo di suolo, con la conversione di foreste e aree verdi in terreni da pascolo per coltivare mangime da destinare agli animali, e dell’impiego d’acqua. Se questo è il costo reale della carne, è imprescindibile introdurre sul mercato prodotti che soddisfino i gusti culinari a cui siamo abituati, ma che al tempo stesso rendano l’industria alimentare sostenibile nel lungo termine. Un’opzione che permetta al consumatore di poter scegliere con cognizione di causa. Quello che offriamo infatti, non vuole essere un sostituto della carne, ma un suo successore”.“Siamo felici cheabbia sceltocome primo distributore per entrare nel mercato italiano. Siamo costantemente alla ricerca di nuovi prodotti che possano ampliare la nostra offerta e soddisfare i gusti e le abitudini alimentari in continua evoluzione dei nostri utenti. La scelta di prodotti plant-based è una tendenza in atto da diverso tempo e grazie all’accordo con Heura potremo soddisfare questa domanda”, ha commentato, general manager di“Ogni confezione di pollo Heura , oltre a essere gustosa e completa da un punto di vista nutrizionale, fa risparmiare oltre 770 litri d’acqua, il corrispettivo di 12 docce, e 0,77Kg di CO2. Non solo, la versatilità dei nostri prodotti permette di rivisitare in chiave vegetale anche i piatti più tradizionali della cucina italiana. Oggi è possibile cucinare, prendendosi cura della propria salute, di quella dell’ambiente e degli animali senza rinunciare alle pretese del palato. Chi prova, non si ricrede, perché siamo la “carne” del XXI secolo”. – conclude