Pubblicato il 23 febbraio 2021 | 11:46

, con i suo cent’anni di esperienza che cadono nel 2021, riorganizza l’per meglio presidiare tutti i canali di vendita e assistenza alla clientela. Il nuovo apparato ha previsto la definizione di figure con mansioni più specifiche e personale ancor più specializzato.Una decisione maturata a seguito delle ottime performance dell’ultimo anno (con un fatturato incrementato del 17%, sostenuto da una crescita molto importante del canale retail, che ha chiuso l’anno con un + 60%), che hanno portato l’azienda a doversi strutturare in modo rapido ed efficiente per soddisfare al meglio le necessità dei clienti.L’attuale struttura dell’ufficio prevede: Prodotti Ambient/Farine Food Service (coordinato da) con area manager e agenti sul territorio per consentire presidio, Fresco GDO/Food Service + Frozen Food Service () anche in questo caso con agenti a presidiare, Farine/Frozen Gdo () con area manager e agenti a supporto, Export () e una sezione esclusivamente dedicata ai Progetti Speciali, finalizzati a intercettare nuove categorie merceologiche e/o nuovi canali ().Quest’ultima dà conto del grande dinamismo di, da sempre focalizzata sulla strategicità dell’innovazione e dell’importanza dellacome aspetti fondamentali per rispondere in modo ancora più efficiente ed efficace ai bisogni nuovi di clienti e consumatori finali.La novità che segna il cambio di passo più rilevante è la nuova suddivisione delin farine da una parte e freschi/frozen dall’altra: l’obiettivo di questa ripartizione è presidiare meglio questo importante canale, offrendo un servizio ottimale ai clienti, perché a loro volta rispondano prontamente alle necessità della loro clientela, anche alla luce dei mutamenti socio-gastronomici degli ultimi mesi.“In un momento in cui, a causa della pandemia, la ristorazione è stata pesantemente rallentata, questa è sicuramente una scelta coraggiosa e focalizzata su un migliore presidio del canale una volta che la ristorazione potrà riaprire a pieno ritmo – spiegaResponsabile Commerciale & Marketing Molino Spadoni –. Una dimostrazione di comestia concretamente a fianco dei propri clienti per supportarli in questa difficile ripartenza: due sezioni dedicate esclusivamente al canale food service consentiranno una migliore assistenza, ancor più sartoriale rispetto alle esigenze dei professionisti che scelgono i nostri prodotti”.Una struttura commerciale piùe “”, dunque, che opera sul territorio rivolgendosi a tutti i possibili canali di distribuzione, ampliando la proposta anche con i prodotti premium del brand, che completa l’offerta con i salumi e le pregiate carni die con i Formaggi di, in aggiunta al comparto farine - da sempre core business della Azienda - e al comparto del mondo panificati/basi pizza/pizza frozen.A sostenere l’attività commerciale del canale food service per i prodotti ambient (farine) e frozen (panificati gelo), è stata anche strutturata l’, guidata da uno chef consultant a cui risponderanno brand ambassador che realizzeranno molteplici attività dimostrative finalizzate a presentare i prodotti, le loro qualità e gli usi principali, in aggiunta al supporto costante che garantiranno a distributori, catene e clienti.