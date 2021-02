Il vino italiano resiste alla crisi.

I risultati del report Nomisma

Pubblicato il 24 febbraio 2021 | 11:20

L'effetto Covid si fa sentire sulla domanda di vino nel mondo. Secondo l'indagine Nomisma Wine Monitor, il 12 mesi del 2020 restituiscono un mercato globale in profonda crisi soprattutto nelle prime cinque destinazioni dei prodotti enoici: gli Usa calano dell'11,1% e l'emergente domanda cinese affonda a -26,7%, con Germania e Uk che perdono circa il 4% e il Canada a -0,9%. In questo contesto, l'Italia limita le perdite e i propri prodotti fanno meglio della media mondo in aree chiave come gli Usa (-3,3%) e Germania (+1,1%).



Il report di Nomisma, che verrà ufficialmente presentato alla Valpolicella Annual Conference, il nuovo evento 100% digitale del Consorzio di tutela della prima Dop di vino rosso in Veneto e tra le più importanti d'Italia (in programma venerdì 26 e sabato 27 febbraio), segnala che il Belpaese è riuscito a resistere alla contrazione della domanda di vino conseguente alla serrata globale del canale Horeca. Come? Sfruttando il canale Gdo che ha parzialmente tenuto a galla il settore.

