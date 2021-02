Welbilt, nuovo Vicepresidente per Europa Occidentale e Africa

Pubblicato il 08 febbraio 2021 | 10:19

Welbilt ha nominato Pere Taberner Vicepresidente per l’Europa Occidentale e l’Africa.



Pere è entrato a far parte di Welbilt Group nel 2006, in seguito all’acquisizione da parte dell’organizzazione di Frau Foodservice, in cui egli ricopriva il ruolo di Amministratore delegato.



Da allora, Pere ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo di diverse nuove iniziative, mentre era alla guida di entrambe le strategie internazionale e globale.

Pere è entusiasta del nuovo ruolo:“Il settore dell’hospitality è stato colpito duramente nel corso degli ultimi 12 mesi, per cui la domanda perché i fornitori innovino e trovino modi in cui possono aiutare i clienti non è mai stata così alta. Sono contentissimo che Welbilt abbia già svolto un ruolo decisivo nell’aiutare i nostri clienti non solo a sviluppare i loro menù, ma, in molti casi, anche a cambiare del tutto i loro metodi di consegna. In qualità di nuovo Vicepresidente per l’Europa Occidentale e l’Africa, mi auguro di sviluppare ulteriormente il supporto già erogato e di assicurare che quanto appreso in ogni Paese sia seguito nelle regioni più ampie”.







Jean-Paul Roudier, Vicepresidente per le vendite e il marketing in Europa, Medio Oriente, Africa e Russia è lieto di accogliere Pere nel suo nuovo ruolo:



“Pere è già un membro importante e altamente rispettato del Senior Leadership Team di Welbilt, per cui sono entusiasta della sua nomina a Vicepresidente per l’Europa Occidentale e l’Africa. Pere è stato essenziale nello sviluppo di successo di molte iniziative nel corso degli ultimi 12 mesi, che hanno aiutato i clienti a reagire ai tempi in cambiamento, tra cui un nuovo sistema che consente alle aziende HoReCa di beneficiare della crescita significativa nelle consegne e nei take-away”.



Pere assumerà il ruolo con effetto immediato.