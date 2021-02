Pubblicato il 09 febbraio 2021 | 14:41

Il centro di Palermo

Si riaffacciano a Palermo i turisti americani. Un indicatore importante, nel momento più nero per il settore turismo. I visitatori provenienti dagli Usa stanno prenotando alberghi e ristoranti nel periodo tra fine maggio e giugno. A farsi rivedere sono i piccoli gruppi di over 60, già vaccinati o che si vaccineranno prima della partenza verso la Sicilia.«Abbiamo finalmente ricevuto la telefonata che aspettavamo da mesi - ha raccontato all'Ansa Doriana Ribaudo, titolare dell'Osteria Ballarò, nel centro storico di Palermo - Finalmente torneremo a ospitare i turisti americani: tre date, a inizio estate, con la presenza di piccoli gruppi». I turisti, a causa della pandemia, avevano dovuto forzatamente annullare la prenotazione del tour previsto nel 2020. Ma la cosa importante «è che adesso sono tornati e sono pronti a viaggiare grazie alla scienza. Noi saremo pronti a riceverli in assoluta sicurezza e con l'accoglienza di sempre», ha concluso Ribaudo.Un segnale incoraggiante anche per gli albergatori: «Speriamo che il turismo, quello vero, si possa risvegliare in fretta - ha affermato Nicola Farruggio, presidente di Federalberghi Palermo - Certo, siamo ancora lontani dalla ripresa. Le strutture ricettive hanno subito un colpo mortale e i ristori sono stati del tutto inadeguati ad arginare le perdite, che continuiamo a registrare ancora oggi. È necessario che il governo intervenga con urgenza a tutela delle imprese e dei lavoratori del turismo prima che sia troppo tardi».