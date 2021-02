Sofidel fornisce gratuitamente lenzuolini medici in tutta Italia

Pubblicato il 09 febbraio 2021 | 15:23

Il gruppo cartario, attraverso il marchiodedicato al mondo professionale,annuncia, grazie al quale. Con il prezioso sostegno di, l’iniziativa si propone di fornire supporto a una categoria che è fortemente impegnata nel contrasto della pandemia da Covid-19 e rappresenta un presidio fondamentale della medicina territoriale. Gli iscritti alla Federazione possono prenotare la loro fornitura gratuita di lenzuolini medici al sito dedicato inprimalinea.papernet.com . Le prenotazioni devono avveniree alla chiusura degli ordini inizierà la fase di produzione e la distribuzione che richiederà alcune settimane.«Crediamo che l’impresa debba contribuire al bene pubblico, creando valore condiviso anche attraverso iniziative a favore di categorie che si impegnano ogni giorno in prima linea», ha commentato, direttore business unit AFH di Sofidel. «Con questa iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, guardiamo ai medici di famiglia operanti su tutto il territorio nazionale, una delle categorie impegnate nella battaglia per limitare gli impatti sanitari e sociali di questa pandemia. Un gesto che ha una valenza a un tempo concreta e simbolica».A ringraziare a nome delle migliaia di medici di medicina generale impegnati sul campo è il segretario nazionale Fimmg,, che parla di «un gesto molto apprezzato e utile. Non dobbiamo abbassare la guardia, perché la fine di questa crisi è ancora lontana, ed evitare nuove recrudescenze del virus sarà possibile solo con il contributo di tutti. Poter contare su gesti di vicinanza è per tutti i medici di medicina generale di grande sostegno, non solo sotto il profilo pratico, ma anche e soprattutto dal punto di vista simbolico. Soprattutto nella consapevolezza che sono proprio i medici sul territorio ad aver pagato uno scotto altissimo nella battaglia al virus».che, per motivi sanitari, economici o sociali, hanno vissuto momenti di particolare difficoltà nel corso dell’emergenza da Covid-19: dalla donazione di prodotti alle fasce sociali più a rischio, attraverso Caritas Italiana, alle donazioni effettuate a favore di strutture sanitarie, fino a iniziative a sostegno di alcuni esercizi commerciali particolarmente colpiti dal lockdown, come le pizzerie