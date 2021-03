Viniveri, niente piazza per il 2021

In estate appuntamenti nei ristoranti

Pubblicato il 15 marzo 2021 | 14:29

Annullata l'edizione 2021 di Viniveri, che era già stata spostata al 18 e 19 giugno, a Cerea, nel veronese. Lo annuncia, in una nota, il presidente del Consorzio Viniveri, Paolo Vodopivec: «Una scelta ponderata e sofferta ma che vede uniti tutti i vignaioli aderenti al Consorzio Viniveri».



A tre mesi dall'evento gli organizzatori prendono atto della realtà: non solo sono ancora in vigore le stringenti normative relative allo svolgimento di manifestazioni pubbliche, ma l'attuale andamento della situazione epidemiologica sta portando a un ulteriore rafforzamento delle misure di contenimento sia a livello locale che nazionale.



«Viniveri, fin dalla sua prima edizione, è sempre stata una "piazza" dove incontrare tanti piccoli produttori, conoscere i diversi territori d'origine, assaggiare e farsi raccontare i vini prodotti secondo un comune approccio artigianale che unisce sostenibilità e rispetto dell'ambiente con la piacevolezza e la qualità. Le attuali condizioni non ci permettono di stare insieme e aprirla a tutti come vorremmo», ha sottolineato Vodopivec.



Ciononostante nasce un progetto alternativo: Viniveri Ristoranti 2021. Il progetto sarà esteso a tutto il territorio nazionale ma anche a quello di appartenenza dei vignaioli esteri aderenti alle attività del nostro Consorzio (come Austria, Francia, Germania, Grecia, Spagna, Slovenia e Svizzera) e prevede una serie di appuntamenti in una serie di locali da calendarizzare nel periodo estivo. «È il nostro piccolo ma sentito contributo di artigiani del vino ai ristoratori, una delle categorie più pesantemente colpite e penalizzate dalle misure anti-Covid. Un modo di stare finalmente insieme e aiutare il settore della ristorazione dopo le difficoltà di questi mesi», ha rilanciato Vadopivec.







